Apprendre à respirer sous l'eau, de Josiane Stratis

J’ai toujours aimé l’eau. Rapidement, je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas respirer sous l’eau. C’est impossible. Sinon, on meurt.



À la piscine, où j’allais souvent, j’avais développé une panoplie de trucs pour être capable de rester sous l’eau le plus longtemps possible. Je m’y sentais bien. Je respirais le même air sous l’eau. Je pouvais tenir jusqu’à une minute.



Évidemment, lorsque j’émergeais, je ressentais cette urgence d’engloutir un nouveau souffle d’air. Rapidement, l’oxygène s’infiltrait dans mes poumons et ça me faisait du bien.



Ça me faisait du bien de savoir que j’avais trouvé une faille, un truc pour respirer sous l’eau. Ça me faisait du bien de me dire qu’il suffisait de bien retenir son air à l’intérieur pour pouvoir survivre immergée.