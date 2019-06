Une soixantaine de chercheurs en sol réunis au Témiscamingue

Sous le thème « À la découverte des sols de l'Abitibi-Témiscamingue », une soixantaine de chercheurs et de professeurs sont réunis pour ce congrès qui a lieu pour la première fois dans la région.

Les participants ont entre autres visité la Station de recherche en agroalimentaire de l'UQAT, située à Notre-Dame-du-Nord. Ils ont visité trois fermes, un site minier réhabilité ainsi qu'une érablière.

Comme on est des gens intéressés par la science du sol, on creuse des trous et on regarde jusqu'à 70 centimètres, 1 mètre de profondeur si on est capable. On voit les différents horizons du profil de sol, ce qui les caractérise et comment on peut les identifier. Tout ça, c'est pour mieux les comprendre, mieux les gérer et mieux les utiliser , explique Vincent Poirier, professeur spécialiste des sols à l'UQAT.