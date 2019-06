Révision en profondeur des programmes des Aigles Bleus à l’Université de Moncton

Radio-Canada a appris que l’Université de Moncton revoit l’ensemble de ses programmes de sport. Une consultation, effectuée par une firme externe, est en cours depuis le mois de novembre et ne néglige aucun aspect des équipes. Un rapport final sera présenté en septembre au conseil des gouverneurs.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, il est question de l’avenir des sports à l’Université de Moncton en général. Lors d'une ébauche présentée mercredi, on a appris que la question des ressources accordées aux équipes sportives et la marque de commerce des Aigles Bleus ont été soulevées lors des consultations. D’autres sujets comme les partenariats externes font aussi l’objet d’une révision.

Les consultations ont été menées auprès des athlètes et du personnel du service des sports.

La révision ne néglige aucun aspect des Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Université de Moncton

L’Université de Moncton confirme la tenue des consultations qu’elle décrit comme une planification stratégique [du] Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton . Dans un courriel, le service des communications de l'institution précise qu'elle ne fournira pas plus de détails pour l'instant.

Les décisions concernant ce plan stratégique reviennent au Conseil des gouverneurs qui l’examinera lors de la rencontre du mois de septembre. Puisqu’il s’agit d’un document qui sera étudié plus tard par le Conseil des gouverneurs, nous préférons ni ajouter et ni autoriser d’autres commentaires pour le moment. Direction des communications, des affaires publiques et du marketing, Université de Moncton, dans un courriel du 6 juin.

La situation financière difficile de l’Université ne serait pas liée, de prime abord, à ce vaste chantier de réflexion. L'exercice découlerait plutôt d’une volonté de mieux encadrer les sports à Moncton. La révision a été commandée par le conseil des gouverneurs de l’Université.

Que le Conseil des gouverneurs encourage le Service des sports à développer un plan stratégique pour le développement de l’ensemble des programmes de sports universitaires extrait du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2018

Les Aigles Bleus coûteront, pour la saison 2019-2020, 1,43 million de dollars, une augmentation de 95 000 $ comparativement à l’année précédente.

Il y a sept équipes qui représentent l'Université de Moncton. Elles sont toutes incluses dans l'examen. Photo : Normand Léger / Université de Moncton

Un autre rapport préliminaire serait présenté bientôt.

Pas la première fois

Depuis 15 ans, il y a eu deux grandes réorganisations des sports à l'Université de Moncton.

En 2002-2003, le rapport Repositionnement des sports à l’Université de Moncton, une formule gagnante contenait 105 recommandations pour rehausser l’excellence des équipes. Il était, entre autres, question de financement, d'établir une hiérarchie des équipes selon leur prestige et surtout, de s’assurer que les sports soient considérés comme un investissement.

Puis, en janvier 2006, le nombre d’équipes a été réduit de 12 à 8. Il s'agissait de rationaliser les ressources, de rendre les équipes plus compétitives et d’attirer plus d’athlètes de haut niveau.

