Pas si grande que ça, de Vanessa Seiler

Originaire de Paris, Vanessa Seiler a grandi dans un petit village de la Drôme, dans le sud de la France, au milieu des vignes. Elle vit aujourd'hui à Montréal et fait partie des 21 autrices et auteurs en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2019 .

Formée au métier de comédienne au studio Alain de Bock à Paris, Vanessa Seiler s'installe à Montréal en 2005. Elle enseigne pendant plusieurs années au baccalauréat spécialité théâtre du Collège international Marie de France de Montréal et anime des ateliers parascolaires. Depuis son arrivée à Montréal, elle collabore à plusieurs productions théâtrales et apparaît régulièrement au cinéma et à la télévision. Elle prête également sa voix à différentes productions. En parallèle, Vanessa développe son travail d’écriture. En 2017, elle a cofondé le collectif Les Intimistes, qui met en avant la parole féminine autofictionnelle. Elle a également mis en scène plusieurs de ses textes.

Les premières lignes de Pas si grande que ça

Aujourd’hui j’ai 13 ans et j’ai déjà ma taille d’adulte. Sur les photos de classe, la grande qui dépasse tout le monde, c’est moi. On me donne toujours plus que mon âge. J’aime ça. Je trouve ça valorisant. Faut dire que j’ai grandi avec un père dont le leitmotiv est : "Dans la vie faut que tu saches te débrouiller seule ma fille, ne jamais dépendre des autres, surtout pas d’un homme."

Ce qu’en pense le comité de sélection

En racontant cette histoire, l’autrice parvient à faire naître par petites touches un malaise chez son lecteur, et à provoquer un questionnement et une réflexion salutaires sur le consentement.

D'après les notes de lecture de Gabriella Kinté, lectrice 2019

