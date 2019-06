Hydro-Québec reporte ses travaux d’entretien au Bas-Saguenay

Hydro-Québec a accepté de déplacer les travaux d’entretien de sa ligne qui alimente le poste de Petit-Saguenay prévus initialement les 22 juin et 20 juillet.

La société d’État répond favorablement à la demande des maires de L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.

Les maires des deux municipalités avaient fait part de leurs craintes publiquement en mentionnant que ces deux interruptions de plus de 8 h risquaient d’avoir des répercussions sur l’industrie touristique.

Jeudi matin, l’organisation a annoncé qu’elle allait modifier ses plans.

Eux considéraient que ce n’était pas la bonne période. Nous, on avait identifié ces dates-là comme étant des dates potentielles pour faire l’interruption. On entend ce qu’ils nous disent. On est en mode solution , mentionne le conseiller relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Richard Simard.

Richard Simard affirme que les dates des prochains travaux ne sont pas encore déterminées.