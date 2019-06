Festival du solstice : les organisateurs font marche arrière

Dans un message publié jeudi midi sur son compte Twitter, le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a annoncé qu'après discussion avec les organisateurs du festival musical qui doit être tenu les 22, 23 et 24 juin prochain, il avait été convenu de redonner à l'événement son nom d'origine qui ne laissait aucune équivoque sur la nature de la fête.

La nouvelle appellation de l'événement qui avait été rebaptisé cette année Festival du solstice d'été se voulait, selon Benoit Dorais, une tentative d'élargir la portée de l'événement dans un esprit inclusif et rassembleur. Or, l'initiative n'a pas obtenu l'effet escompté.

L'absence totale de mention des festivités de la Saint-Jean-Baptiste sur l'affiche de l'événement a provoqué une vague d'indignation chez de nombreuses personnes, outrées qu'on élude ainsi la fête nationale des Québécois lors de cet événement populaire qui se déroule le même jour.

Qui plus est, on n'apprenait qu'au huitième paragraphe du communiqué annonçant l'événement que la célébration serait l'occasion pour tous les Montréalais de fêter la Fête nationale du Québec, lors des journées du 23 et 24 juin.

Questionnée par les médias sur ce changement de cap dans l'arrondissement du Sud-Ouest, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a écrit sur Twitter qu'elle exigerait des organisateurs du Festival du solstice d'été qu'ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la fête nationale.

L'affaire qui a été évoquée par de nombreux médias et chroniqueurs a eu des échos jusqu'à Québec, où la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur.

Elle a rappelé que les fonds versés pour les festivités par les Québécois servaient à soutenir la fête nationale, et elle a aussi appelé les organisateurs à revoir leur position. Ce qui fut fait.

Sur son compte Twitter, l'artiste Biz, de Loco Locass, qui doit se produire lors de l'événement, a affirmé avoir découvert en même temps que les internautes l'usage du mot solstice, mais a ajouté qu'en ce qui le concernait, il était clair qu'on célébrerait la Saint-Jean, la fête nationale de tous les Québécois.

Il a ajouté que tous les spectacles de Loco Locass étaient des spectacles de la Saint-Jean et que chaque scène est une tribune pour propager la fierté québécoise.

La Saint-Jean dans le Sud-Ouest se déroulera sur la rue Notre-Dame Ouest, entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Augustin, sur la scène de la place du Bonheur-d'Occasion. Des artistes seront de la fête : Loco Locass, Alfa Rococo, Les Dales Hawerchuk, Florent Vollant, Colin Moore, Xavier Caféïne, LaF, Radio Radio, Sarahmée et plusieurs autres.