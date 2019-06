Roux clair naturel, de Fanie Demeule (Hamac)

Querelle de Roberval, de Kevin Lambert (Héliotrope)

Corruption, de Don Wislow (traduction de Jean Esch, HarperCollins)

Un des meilleurs polars de l'année, selon Norbert Spehner et Isabelle Richer, membres du club de lecture « polars » de Plus on est de fous, plus on lit! Le roman, campé dans le milieu policier new-yorkais, mais qui pourrait facilement être transposé à Montréal, explore les dangers et les attraits de la corruption.