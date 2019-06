Edmonton rejette une proposition pour permettre la consommation d'alcool dans certains parcs

Le conseil municipal d’Edmonton a refusé une proposition qui aurait permis aux citoyens de consommer de l’alcool dans des aires de pique-nique de la ville. Il souhaite avoir plus d’informations concernant les plans provinciaux avant de prendre une décision.

La conseillère municipale Bev Esslinger explique que la province examine le dossier.

« Nous ne sommes pas sûrs de l'orientation qu'elle prendra. Lorsque la province aura pris une décision, à ce moment-là, nous allons étudier à notre tour la situation et décider si c'est quelque chose que nous voulons entreprendre », affirme-t-elle.

Elle ajoute que le processus pour assouplir les règlements actuels concernant la consommation d’alcool n’est pas une tâche facile et que la ville devra faire preuve de diligence.

« [Le Conseil des jeunes] nous propose un projet pilote. Ça serait bien de l’essayer et de voir les résultats, mais est-ce que nous voulons qu’il y ait des fêtes dans les parcs ? Est-ce ce que veulent les familles ? » se demande-t-elle.

L’administration municipale rappelle qu’il faut considérer les coûts et les espaces où la consommation serait permise, le nombre de parcs où la nouvelle loi serait appliquée et la manière dont la Ville financerait les services pour les plaintes liées au bruit, aux déchets, etc.

Le Conseil des jeunes d’Edmonton (Edmonton Youth Council) avait proposé, mercredi, d'assouplir les règlements actuels sur la consommation d’alcool dans le but de susciter une discussion avec la communauté et avec le comité des services publics.

Selon le Conseil, les parcs de la ville seraient plus inclusifs et plus conviviaux si cette proposition était acceptée.

Les Albertains ont pu de boire de l'alcool dans les campings des parcs provinciaux pendant le long week-end de la fête de la Reine, en mai dernier. Photo : Parcs du Canada

Un sondage pour un projet-pilote

La Ville de Calgary a par ailleurs fait un sondage, en janvier, sur la consommation d’alcool dans les aires de pique-nique.

Ce sondage demandait aux citoyens leur avis pour savoir s’ils seraient d’accord de permettre aux habitants de consommer de l’alcool dans des parcs pour un projet pilote cet été.

Un porte-parole de la Ville a signalé que l'administration municipale évalue toujours les options. Il ajoute que les résultats du sondage seront annoncés d'ici la fin du mois.

Les promesses de Jason Kenney

En mai dernier, le gouvernement de Jason Kenney a suspendu les règles sur l'interdiction d'alcool durant la longue fin de semaine de la fête de la Reine dans des parcs provinciaux.

Il s'est par ailleurs engagé à changer les règles qui limitent la consommation d’alcool à des espaces réservés lors de festivals.