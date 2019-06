La GRC met les résidents du nord du N.-B. en garde contre des cercles de dons

Il s'agit d'une forme de fraude pyramidale, selon la GRC.

Si vous connaissez quelqu'un qui songe à participer à un cercle de dons, dites-lui de ne pas y participer », recommande le sergent Martin Janson de la GRC à Saint-Quentin par voie de communiqué. « Parlez-en à votre famille et à vos amis, et dites-leur de ne pas donner d'argent pour une cause ou un service d'investissement s'ils ne sont pas sûrs de sa légitimité. »

La GRC recommande aux gens qui croient avoir affaire à un fraudeur de le signaler au service policier de leur localité ou au Centre antifraude du Canada. Ceux qui sont tombés dans le panneau devraient également prévenir leur institution financière.