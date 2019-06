Augmentation marquée des signalements d'ours en Colombie-Britannique

Des conditions printanières idéales en Colombie-Britannique ont mené à un signalement d’ours en mai plus élevé qu'il ne l’a été au cours des neuf dernières années. Le service de conservation de la faune demande au public de redoubler de vigilance.

Au total, 3240 appels concernant des ours noirs et des grizzlis ont été signalés à la province le mois dernier, soit près de 1200 de plus qu'en mai 2018, selon les données du service de la conservation de la faune de la Colombie-Britannique.

En comparaison, il y a eu environ 4500 appels pour toute l'année 2018.

L’agent de conservation de la faune Murray Smith croit que cette hausse est due aux conditions favorables du printemps. Le temps doux a permis une abondance de la végétation dans plusieurs régions, augmentant ainsi l’approvisionnement en nourriture des ours.

Redoubler de vigilance

Environ les deux tiers des signalements proviennent du Grand Vancouver selon le service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Curt Petrovich

Murray Smith dit que la plupart des gens connaissent les conseils des services sur la façon de garder les ours loin des zones urbaines, mais un problème d’accessibilité aux ordures demeure.

Les gens peuvent résoudre le problème très facilement en s'assurant simplement que leurs ordures sont à l'intérieur et inaccessibles. Murray Smith, agent de conservation de la faune

Poubelles résistantes

Certaines municipalités commencent à expérimenter avec l'utilisation de bacs à ordures résistants aux ours.

Les ours sont fréquemment vus sur la route forestière isolée qui mène à Binche, une petite communauté autochtone située sur le lac Stuart, à 1000 kilomètres au nord de Vancouver. Et à côté de chaque maison, il y a une poubelle spéciale, résistante aux ours.

Le chef par intérim de Binche, Josh Hallman, affirme que les poubelles résistantes installées aux abords des routes sont un succès. Photo : Radio-Canada / Betsy Trumpener

Elles aident énormément. Il est difficile pour nous d'y accéder, encore plus difficile pour les ours , dit le chef par intérim, Josh Hallman, à propos des poubelles noires dotées de loquets et de couvercles robustes.

Chaque année, des centaines d'ours sont tués, souvent après avoir accédé à des ordures non protégées. La Colombie-Britannique a été critiquée dans le passé pour cette pratique de son service de conservation de la faune.