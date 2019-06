Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) « a commis des manquements majeurs », assure la protectrice du citoyen, dans le cadre de l'affaire visant l'agronome Louis Robert. Ce dernier avait alerté sa direction sur le rôle du privé dans la recherche publique, avant d'être congédié pour avoir prévenu des journalistes.

Louis Robert, qui avait plus de 30 années d’expérience au MAPAQ, avait dénoncé l’ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Le 24 janvier dernier, il a été congédié pour avoir transmis à Radio-Canada des documents confidentiels. Quelques jours plus tard, la protectrice du citoyen annonçait l’ouverture d’une enquête.

« De nombreux manquements » dans l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LFDAROP) ont été constatés, selon un rapport dévoilé jeudi, qui ne vise pas le licenciement de Louis Robert, mais le traitement administratif de la divulgation en interne. Une enquête sur le fond du dossier est d’ailleurs toujours en cours.

Principalement, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, reproche au MAPAQ de n’avoir pas assuré au lanceur d’alerte la confidentialité de sa démarche.

L’identité du divulgateur, celle de personnes ayant collaboré aux vérifications de même qu’une série de renseignements n’ont pas été protégées, du début à la fin du traitement du dossier de divulgation et même au-delà, comme ils auraient dû l’être. Extrait du rapport de la protectrice du citoyen

La confidentialité de Louis Robert n’a pas été protégée

Dans un premier temps, le 30 octobre 2017, Louis Robert avait contacté la responsable du suivi de la divulgation au sein du MAPAQ, Geneviève Masse, au sujet des conflits d’intérêts au sein du Centre de recherche sur les grains (CEROM). Celle-ci est principalement visée par ce rapport, qui mentionne des « conflits de loyauté ».

L’identité de l’agronome a été révélée par Mme Masse, également secrétaire générale au MAPAQ, au sous-ministre Marc Dion, ce qui est contraire à la loi, qui évoque une « obligation de discrétion » pour « assurer la confidentialité des renseignements » communiqués. À plusieurs autres reprises, détaille l’enquête, le nom de Louis Robert a été dévoilé, notamment après une série de reportages parus dans les médias.

Une enquête administrative avait alors été confiée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et l’ensemble du dossier – y compris le contenu de la divulgation et l’identité de la source – ont été transmis par Mme Masse aux enquêteurs.

Il en va de la confiance que doit inspirer un tel mécanisme aux potentiels lanceurs d’alerte. Sans cette confiance, ceux-ci pourraient bien décider de ne pas s’engager dans cette voie, en dépit de l’importance de leur divulgation pour l’intérêt public. Extrait du rapport d’enquête de la protectrice du citoyen

Le sous-ministre Marc Dion ne s’est quant à lui « pas ingéré dans la gestion de la divulgation », précise le rapport.

La responsable du suivi de la divulgation promue

Par ailleurs, « un délai trop long » pour discuter avec l’agronome est reproché au MAPAQ, puisque le ministère a attendu trois semaines pour communiquer avec le lanceur d’alerte.

L’accompagnement dont aurait dû bénéficier Louis Robert a aussi été « incomplet », souligne ce rapport, précisant que ce dossier aurait dû être transféré à la protectrice du citoyen.

Mme Masse a depuis quitté son poste. Elle a été nommée par le Conseil des ministres sous-ministre adjointe au MAPAQ à compter du 21 janvier, soit trois jours avant le congédiement de Louis Robert.

La protectrice du citoyen réclame un plan d’action D’ici le 30 juillet, la protectrice du citoyen recommande un plan d’action pour « corriger les manquements constatés ». Un bilan des mesures mises en œuvre devrait être présenté le 30 septembre, demande ce rapport, qui demande aussi au Conseil du trésor de revoir « le rôle et l’encadrement législatif des responsables du suivi des divulgations » afin d’assurer « la confidentialité complète ainsi qu’un traitement des divulgations dépourvu de conflits de loyauté ».

Louis Robert propose de resserrer les règles entourant les agronomes

Après avoir contacté la haute direction du ministère du MAPAQ, Louis Robert avait partagé à des journalistes, en toute confidentialité, différents documents illustrant cette problématique dénoncée déjà en interne. Radio-Canada avait alors publié, en mai 2018, une enquête sur la place du privé dans la recherche publique québécoise.

Louis Robert avait tenté, début mai, de prendre la présidence de l’Ordre des agronomes. Il a finalement été battu par le président sortant, Michel Duval, au terme d’une élection serrée.

Il proposait notamment de resserrer les règles entourant les agronomes, en interdisant ceux qui conseillent des agriculteurs dans l’utilisation de pesticides ou d’engrais d’être rémunérés par une entreprise liée à ces produits.

Un rapport d’enquête, rédigé pour l’Ordre des agronomes par une firme externe, a notamment démontré que des incitatifs illégaux, tels des primes, bonis ou commissions, étaient versés par des entreprises à des agronomes pour les inciter à vendre davantage de pesticides.