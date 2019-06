La famille de David Perron célèbre la coupe Stanley de leur fils

Les parents de David Perron étaient aux premières loges pour applaudir leur fils lorsqu'il a soulevé le célèbre trophée.

Ça été une soirée mémorable dont on va toujours se souvenir. Jamais on n'a pensé qu'il gagnerait la Coupe un jour. On le souhaitait, mais de le vivre, de se l'imaginer c'est deux , a raconté son père, François Perron.

La famille Perron vivait l'expérience des grandes séries pour une deuxième année consécutive. L'an dernier, les Golden Knights, l'équipe dans laquelle évoluait le Sherbrookois, s'était rendue en finale. On a été un peu plus low profil que l'an passé où on se fait sortir. Là, avec les Bruins, c'était 50-50. À partir de là, on ne savait pas comment ça allait sortir, mais finalement les Bruis sont sortis forts comme ils ont fait après les Fêtes.

En entrevue quelques minutes après que l'équipe des Blues ait été consacrée championne de la Ligue nationale, David Perron a voulu dédier la victoire de son équipe à ses parents. Pour nous, ça n'a pas été des sacrifices. On aime tellement le hockey. Quand on fait quelque chose et qu'on aime ça, on arrive à un résultat. C'est un accomplissement de tout ça. Depuis qu'il est petit qu'on est en arrière de lui et on est encore là aujourd'hui , a raconté son père.

Ce dernier a d'ailleurs célébré ce grand moment avec tous les membres des Blues. Après la victoire, on est tous descendus sur la patinoire. On a pris des photos avec la coupe et on a serré la main des joueurs. J'ai rencontré aussi Larry Robinson qui est toute une icône. C'est vraiment impressionnant de voir ce monde-là. On est arrivé chez David à 5 h du matin. Le téléphone a sonné pas mal depuis , a-t-il dit en riant.

François Perron assistera au défilé de la Coupe qui devrait avoir lieu en début de semaine prochaine avant de rentrer à la maison.