Série de vols dans les voitures au Marais Réal-D.-Carbonneau de Sherbrooke

C'est toujours le même modus operandi qui est utilisé par les voleurs. Le ou les suspects cassent une vitre pour s'emparer de sac à main, portefeuille, cellulaire, objets de valeur. C'est vraiment un crime d'opportunité parce que les gens laissent des objets de valeur à la vue. C'est ce qu'on remarque dans le type de vol , indique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Le fait que le stationnement soit reculé et isolé n'est pas étranger à ces vols. On demande la participation des citoyens afin de cacher ces objets et d'éviter de les laisser traîner à la vue. On demande aussi de nous contacter immédiatement si des individus suspects sont aperçus. S'ils attendent au lendemain, c'est plus difficile pour nous , ajoute-t-il.