Un hôtel de Sherbrooke visé par des activités de proxénétisme

Plusieurs interventions ont eu lieu mardi et mercredi dans un établissement hôtelier « visant spécifiquement des clients tentant d’acheter les services sexuels de personnes de moins de 18 ans ».

La Sûreté du Québec refuse de dévoiler l'endroit où a eu lieu l'opération afin de ne pas nuire à l'enquête.

L'objectif des policiers était de « recueillir des informations afin de sortir les victimes de sous l’emprise de proxénètes ».

Les suspects sont âgés entre 26 et 63 ans. Ils ne sont pas connus des milieux policiers. Ils comparaîtront plus tard et devraient faire à face à différentes accusations dont leurre et obtention de services sexuels moyennant rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans.

La police n'a pas voulu donner d'autres détails concernant cette opération. Une deuxième opération du même type n'est pas exclue.

Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec, de Sherbrooke et l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme.