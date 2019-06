Tarification du carbone : le gouvernement Higgs va présenter son plan

Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs souhaite une tarification du carbone pour les grands pollueurs moins contraignante que le système actuel.

Depuis le 1er janvier, la province est soumise au plan imposé par Ottawa, un plan qu'avait accepté le précédent gouvernement libéral.

Le ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux, Jeff Carr, estime que ce plan aurait entraîné la fermeture de plusieurs entreprises.

Le nouveau système proposé s'appliquera à une dizaine de grands pollueurs, dont la raffinerie Irving à Saint-Jean et la centrale électrique de Belledune.

En vertu de ce plan, les émetteurs devront à la fois réduire leurs émissions et payer pour celles qu'ils produisent. Plus les entreprises émettent de gaz à effet de serre, précise-t-il, plus elles devront payer.

Le ministre Carr a répété que la province devrait atteindre en 2030 ses objectifs de réduction de 30 % de ses émissions par rapport au niveau de 2005.

Avec les renseignements de Michel Corriveau