Demande d’action collective contre une importante congrégation religieuse du Québec

Après les Frères de Sainte-Croix et les Clercs de Saint-Viateur, au tour des Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone d’être visés par un ancien élève qui souhaite exercer une action collective contre eux. La demande a été déposée jeudi matin à la Cour supérieure du Québec.

La personne à l’origine de ces démarches judiciaires est un homme de 66 ans de la Côte-Nord. Il souhaite être nommé représentant des demandeurs.

Dans sa requête, il affirme avoir été agressé sexuellement entre l’âge de 7 et 8 ans à l’école Dominique-Savio à Forestville, entre 1960 et 1961, par le frère Onil Mailhot – dit le frère Patrice –, préposé et membre de la communauté religieuse. Le religieux est mort le 18 mai dernier.

La présumée victime veut être compensée pour toute sa souffrance, son angoisse, la perte d’estime de soi, sa honte, son humiliation pendant des années . Il réclame 600 000 dollars à la congrégation religieuse.

Il a décidé d’en parler pour la première fois et de faire les démarches pour que lui et les autres victimes des Frères des Écoles chrétiennes puissent être compensées dans un recours en action collective , a expliqué Me Alain Arsenault, qui représente le plaignant.

L’homme demande l’autorisation à la cour d’exercer cette action pour toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement, au Québec, par tout préposé et/ou membre des Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et aujourd’hui .

Les Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone

Originaires de la France, les Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone sont arrivés à Montréal en 1837 et ont joué un rôle clé dans la promotion et l’accessibilité à l’éducation, particulièrement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Selon Alain Arsenault, la congrégation a été l’une des plus importantes de la province à œuvrer dans le domaine de l’enseignement.

La communauté religieuse a administré près d’une centaine d’établissements depuis 1940, comme des écoles primaires et secondaires, des pensionnats, des orphelinats, une colonie de vacances et un centre de pastorale.

Ils avaient en moyenne dans les années 40, dans les années 50 et dans les années 60, 40 000 élèves par année, donc ça donne un nombre de victimes potentielles lorsqu’on sait qu’un homme sur six a été victime d’agression sexuelle dans son enfance , affirme Me Alain Arsenault.

Il est indiqué dans le document de cour qu’ il est raisonnable de croire que le frère Patrice et d’autres préposés et/ou membres des défenderesses ont pu faire d’autres victimes .

Une décision de la Cour suprême qui a du poids

La requête contre les Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone arrive moins d’une semaine après la décision de la Cour suprême du Canada d’autoriser l’action collective d’un groupe de victimes alléguées contre la congrégation des Frères de Sainte-Croix et l’oratoire Saint-Joseph. Les juges ont tranché que le délai de prescription n’était pas applicable même s’il s’est écoulé plusieurs années depuis les agressions alléguées.

Le plus haut tribunal du pays mentionne aussi que les administrateurs de l’oratoire ont manqué à leur devoir de surveillance et de protection, parce que les administrateurs de l’oratoire, qui étaient eux-mêmes tous des membres de la congrégation, savaient ou auraient dû savoir que des agressions étaient supposément commises à l’oratoire par des membres de la congrégation .

Alain Arsenault croit que ce point s’applique aussi aux Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone puisque selon lui, ils ont été incapables d’admettre que certains de leurs membres étaient des agresseurs d’enfants.

Ils sont responsables, parce que c’est de leurs membres, mais ils sont responsables parce qu’ils n'ont rien fait pour les arrêter et protéger les victimes suivantes. Me Alain Arsenault

L’avocat des demandeurs est confiant d’obtenir gain de cause puisque les récentes actions collectives se sont conclues en victoire pour les victimes. Il s’agit plutôt d’une question de temps et espère que l’organisation religieuse voudra trouver un terrain d’entente.

Questionné par ses clients à savoir si ce processus de réparation leur permettra de guérir, Alain Arsenault répond toujours : « Je ne le sais pas, mais votre vie va s’améliorer […] parce que vous avez décidé d’en parler, vous avez décidé de prendre un peu de contrôle sur vos émotions, de projeter la honte sur vos agresseurs, vous débarrasser de ce fardeau-là. »

Les Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone n’ont pas encore fait de commentaire.