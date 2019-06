Un homme fonce avec son véhicule sur les bureaux pour les sinistrés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

On ne rapporte aucun blessé, mais l’incident a ébranlé les citoyens de cette ville encore éprouvée par les dernières inondations.

L’individu, un homme de 38 ans, aurait délibérément foncé dans le centre communautaire. Il a été expulsé des lieux, puis transporté à l'hôpital, où il sera interrogé quand son état le permettra.

La Ville ne donne pas plus de détails pour le moment.

Informée de l’incident, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a réagi sur son compte Twitter.



« Nous comprenons la détresse des gens sinistrés, mais déplorons l’incident survenu ce soir », écrit-elle, assurant que ses équipes sont sur le terrain pour accompagner les citoyens.

Les réactions n'ont pas tardé à tomber sur les réseaux sociaux, la plupart encourageant ceux qui en sentent le besoin à chercher de l'aide, notamment auprès d'intervenants psychosociaux.

« Nous ne cessons de mentionner aux élus et aux personnes responsables qu’il y a une détresse palpable dans notre communauté. Je sais que le réseau de la santé est très sollicité et il déploie d’ailleurs de très nombreux intervenants psychosociaux que je croise de façon très régulière sur le terrain. Mais la longue attente et tout le processus plein d’incohérences dans lequel les sinistrés doivent passer auprès du MSO [ministère de la Sécurité publique] sont un facteur de blessure en soi », a fait valoir Myriam Sabourin.

Mme Sabourin faisait partie d'un groupe de six familles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui s'est rendu à l’Assemblée nationale récemment pour réclamer une aide spéciale du gouvernement, évoquant la détresse des sinistrés.