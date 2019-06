Toujours pas de contrat de travail pour les préposés du Manoir Champlain de Chicoutimi

Un premier débrayage de trois jours, il y a moins de deux semaines, n'a pas permis de faire débloquer les négociations qui achoppent principalement sur la question du salaire. Le syndicat demande 15 $ l'heure à l'embauche, soit une augmentation de deux dollars.

Le conciliateur au dossier n'est pas parvenu à faire asseoir les deux parties à la table depuis le premier débrayage.

Là, on va aller chercher un mandat de grève de sept jours. Ça va nous permettre de poursuivre les négociations et de montrer à l’employeur que nous, on est prêts à tout. Ce n’est pas souhaité, ce n’est pas ce qu’on désire, faire la grève. Ce qu’on souhaite, c’est que l’employeur mette des sous sur la table , affirme Annie Potvin, conseillère au Syndicat québécois des employés de service.

La FTQ est aussi à la recherche de mandats de grève d'une semaine dans 12 autres résidences pour personnes âgées du Québec.

Environ 400 personnes habitent au Manoir Champlain.

D'après les informations de Denis Lapierre