Le faible prix du diamant mine la situation financière de Stornoway Diamond

Patrick Godin, président-directeur général de Stornoway Diamond, explique que le faible prix du diamant ne génère pas suffisamment de revenus pour payer leurs dettes et une partie du capital.

« Lorsqu'on a investi, en 2014, 1 milliard de dollars pour construire la mine, le taux de rendement était excellent et tout le monde en était grandement fier. Donc, c'est circonstanciel au fait que le marché du diamant actuellement est très déprécié et très difficile, explique-t-il. Il suffirait que le prix s'améliore et ce serait une tout autre chanson. »

M. Godin note que le prix du diamant est présentement à 80 $ US, alors qu'il était d'environ 150 $ US en 2014.

Un membre du groupe Investissement Québec (IQ) a accepté d'avancer 16,1 millions de dollars à Stornway pour stabiliser les emplois au projet Renard.

Émilise Lessard-Therrien s'oppose

Mercredi, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et responsable solidaire en matière de ressources naturelles, Émilise Lessard-Therrien, a déploré l'aide gouvernementale fournie à Stornoway Diamond.

« Déjà, dans le dossier Stornoway Diamond, il y a plus de 500 millions en fonds publics qui ont été investis, remarque-t-elle. Donc nous, on a une préoccupation, jusqu'où va aller cette hémorragie-là, de dilapider des fonds publics comme ça dans des projets miniers qui sont mal planifiés. »

En fermeture de bourse mercredi, l'action de Stornoway Diamond valait 0,02 $.