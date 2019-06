Combattre la violence du North End de Winnipeg jusqu’au Belize

Meet me at the Bell Tower est un mouvement communautaire qui veut mettre fin à la violence dans le secteur North End à Winnipeg, organisé par l’organisme Aboriginal Youth Opportunities, tous les vendredis soirs, depuis bientôt huit ans.

Le fondateur du mouvement, Michael Champagne, et sa collègue Kakeka Thunder Sky s'apprêtent à partir au Belize, pays d’Amérique centrale, pour s’éduquer sur la culture locale et observer leur adaptation de Meet me at the Bell Tower .

Nous n’aurions jamais imaginé que nos petites réunions autour du clocher résonneraient aussi loin. Michael Champagne, fondateur de Meet Me at the Bell Tower

Les jeunes Mayas du Belize ont adopté le nom Sounding the Conch Shell , qui se traduit en français par souffler dans la conque, un mollusque dont le coquillage peut-être transformé en instrument de musique.

M. Champagne explique que dans la culture maya, la conque est utilisée comme une corne pour annoncer un rassemblement, et que le porteur de la conque a des responsabilités et des dons spirituels.

Michael Champagne Photo : Sharon Champagne

Je trouve que c’est une image magnifique, ça me rappelle le mégaphone aux rassemblements de Meet me at the Bell Tower , ajoute-t-il.

Avec leur mouvement, les jeunes du Belize visent à arrêter la violence envers mère nature et protéger l’environnement. M. Champagne dit qu’il est important que les jeunes mayas puissent eux-mêmes décider des enjeux qui seront discutés lors de leurs rassemblements.

Les jeunes du Belize ont découvertMeet me at the Bell Tower lorsqu’ils étaient à Winnipeg pour des activités organisées par l’Université du Manitoba, l’an dernier.

Nous avons impressionné l’un des jeunes hommes, Roberto, qui s’est immédiatement mis à l’organisation d’un mouvement similaire lors qu’il est rentré chez lui , se souvient M. Champagne.

Le voyage de Michael Champagne et de Kakeka Thunder Sky s’étendra du 18 juin au 1er juillet.