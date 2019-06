La police de Saguenay a pu identifier le corps retrouvé derrière le Provigo de Chicoutimi

Il s’agit d'un homme de 77 ans qui n'avait pas de domicile fixe et qui fréquentait souvent ce secteur.

La famille avait signalé sa disparition en mars, mais selon les policiers, il était mort depuis plus longtemps.

On a envoyé le corps au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Après des recherches et des discussions avec la famille, on a pu identifier le corps grâce à l’ADN.

Bruno Cormier, Service de police de Saguenay