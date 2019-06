Derniers préparatifs pour le Grand Prix cycliste de Saguenay

Les amateurs de vélo seront servis, jeudi, à Saguenay. En plus du départ du Grand Défi Pierre Lavoie à La Baie, le Grand Prix cycliste de Saguenay s’amorcera du côté de Jonquière. Déjà plusieurs équipes sont arrivées et les 130 athlètes en sont aux derniers entraînements.

La préparation va super bien. Personnellement, je pense que je peux bien faire , de dire Laurent Gervais de l’équipe américaine Aevolo.

J'ai déjà gagné une étape ici, j'aimerais ça refaire la même chose cette année. On va voir si les occasions se présentent. Des fois, les courses, ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais on va faire ce qu'on peut , a dit pour sa part Émile Jean de l’équipe canadienne Floyd’s Pro Cycling.

Les préparatifs vont bon train, on sent que les équipes sont prêtes à participer! Simon Ouellet, directeur général de l’événement

La compétition qui se termine dimanche affiche complet. Dix-neuf équipes prendront part au Grand Prix, mais cette année, aucun cycliste de la région n'y participe.

Des athlètes prenant part au Grand Prix cycliste de Saguenay s'entraînent. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

Le parcours connaîtra quelques changements par rapport aux éditions précédentes. La première étape ne se tiendra pas à La Baie, mais plutôt à Jonquière en raison du départ du Grand Défi Pierre Lavoie.

Les athlètes devront parcourir 145 kilomètres pour la première étape.