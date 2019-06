« C’est assez », dénoncent des inhalothérapeutes à bout de souffle

Les leaders syndicaux maintiennent qu'il n'y a plus que trois inhalothérapeutes en poste dans la région du Kamouraska alors qu'il en faudrait au moins neuf de plus. Dans les circonstances, la surcharge de travail est telle qu'ils disent que la qualité des services est menacée.

Une inhalothérapeute qui a récemment démissionné de ses fonctions, Catherine Vachon, a témoigné d’une situation intenable causée par le manque de personnel.

Les nombreuses gardes qu’elle faisait nuisaient aussi à sa conciliation travail-famille.

Malgré mes nombreux appels à l’aide à l’employeur, je n’ai eu aucun soutien et aucune reconnaissance, et même qu’il exigeait toujours plus de moi.

Catherine Vachon, ex-inhalothérapeute