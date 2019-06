Gazoduq souhaite ouvrir un bureau de liaison en Abitibi-Témiscamingue

Cette annonce s'est faite dans le cadre de rencontres organisées à Val-d'Or. L'objectif des rencontres est de trouver le format des prochaines étapes du processus de consultations publiques.

En Abitibi, on a vraiment essayé de rassembler les gens, parce que non seulement il y a des gens de Val-d'Or aujourd'hui, mais il y a des gens de différents groupes qui sont situés à travers l'Abitibi qui sont là aujourd'hui. Même chose du côté de Rouyn, ce sont les deux pôles dans lesquels on tient l'exercice , affirme la directrice des affaires publiques et des relations avec la communauté chez Gazoduq, Marie-Christine Demers.

Après ça, dans les autres régions de la zone d'aménagement privilégiée, on va faire le même genre d'exercice, donc on va arriver avec un calendrier qui va être plus précis pour la population au cours des prochaines semaines , ajoute-t-elle.

Rappelons que Gazoduq a récemment annulé des séances d'information dans certaines communautés touchées par son tracé pour privilégier des rencontres individuelles.

Quelques jours plus tard, l'entreprise a admis avoir manqué de précision dans la distinction des différents types de rencontres.