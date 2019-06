Le groupe d’extrême droite les Soldats d'Odin inquiète à Dawson Creek

Dans cette bourgade de quelque 11 000 âmes, certaines s’inquiètent de l’implantation des Soldats d’Odin en son sein, un groupe suprémaciste blanc anti-immigration.

À l’instar de Stephanie Goudie, une résidente de Dawson Creek qui a lancé une pétition en ligne sur le site Internet change.org.

Stephanie Goudie, une habitante de Dawson Creek, a lancé une pétition en ligne pour mobiliser les pouvoirs publics. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Intitulée « Dénoncer les Soldats d’Odin dans la région Peace », sa lettre critique la participation du groupe extrémiste à des événements communautaires.

En 2017 et 2018, des membres des Soldats d’Odin revêtant le logo de leur organisation ont pris part à la marche « Take Back the Night » à Dawson Creek.

L’événement visait à promouvoir la sécurité des femmes, des membres LGBT et d'autres minorités qui pourraient se sentir en danger de marcher seules le soir.

Je pense que n’importe quel groupe dont la vision est haineuse et qui encourage la discrimination ne devrait pas être toléré. Stephanie Goudie

Des membres des Soldats d'Odin à la marche «Take Back the Night» à Dawson Creek en septembre 2018. Photo : Dawson Creek Mirror

Ces dernières années, les Soldats d’Odin se sont illustrés dans des manifestations anti-immigration, de Montréal à Vancouver, entrant parfois en altercation avec leurs opposants.

L’organisation née en Finlande infiltre aussi les événements communautaires et autres programmes de surveillance de quartiers « dans le but de blanchir leur image auprès de la population », avancent leurs détracteurs.

« Il est vital de s’exprimer haut et fort contre la haine dans nos communautés, de refuser de travailler ou d’encourager les Soldats d’Odin de quelque manière que ce soit, » peut-on lire dans la pétition que Stephanie Goudie a lancée avec deux autres auteurs.

Celle-ci vise à interpeller les pouvoirs publics, les leaders de la communauté et les candidats municipaux à prendre ouvertement position contre ce groupe néonazi.

La GRC désamorce les craintes

Un détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a même partagé ses observations lors d’un conseil municipal en octobre dernier. Selon le sergent Damon Werrell, la police était au fait des efforts de recrutement des Soldats d’Odin et de leur présence dans le voisinage albertain.

« Durant l’année de leur opération, il n’y a eu aucun signe de quelque acte criminel que ce soit associé à ce groupe, » a-t-il partagé en réunion.

Il n’y a eu aucun élément criminel associé à leurs membres autoproclamés au sein de Dawson Creek jusqu’à présent. Damon Werrell, agent de la GRC

La police locale n’avait rien à ajouter depuis octobre dernier alors que les représentants nationaux ont décliné toute entrevue à CBC. Dans un communiqué, elle rappelle seulement qu’elle n’enquête pas à partir des mouvements et idéologies, mais « enquêtera l’activité criminelle de n’importe quel individu qui constitue une menace pour la sécurité et la protection des Canadiens. »

Un appel à la mobilisation

Le Réseau anti-haine canadien (Canadian Anti-Hate Network) a néanmoins envoyé une lettre à la ville ainsi qu’à la police, en décembre dernier, les exhortant d’« envoyer un message fort de non-soutien aux groupes haineux tels les Soldats d’Odin. » Celui-ce n’a encore reçu aucune réponse.

La semaine dernière, la Légion royale canadienne a changé ses politiques de location immobilière à la suite des révélations de CBC : la Légion avait loué une salle aux Soldats d’Odin à Grande Prairie, en Alberta, pour leur repas pascal.

La nouvelle réglementation interdit désormais aux affiliations locales de la Légion de louer leurs infrastructures à un groupe haineux.

Une réponse timorée de la ville

Dans un communiqué en décembre, le maire de Dawson Creek, Dale Bumstead, a assuré que le groupe n’était pas un danger.

Le maire Dale Bumstead a invité les Soldats d'Odin à s'exprimer sur leur présence à Crawson Creek mais n'a pas obtenu de réponse. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Les trois ou quatre individus ne me donnent aucune raison d’être inquiet au sujet de leurs interactions avec la communauté. Dale Bumstead, maire de Dawson Creek

Mais dans un témoignage plus récent recueilli par CBC, le maire s’est montré plus ferme : « Nous avons été très clairs dans la dénonciation de n’importe quels message, ou organisation, ou groupe qui va encourager la haine au sein de notre communauté. »

Timothy Ryan, qui se présente à titre de président de la région de Peace River, à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, a refusé de répondre à CBC.

Il décrit seulement les Soldats d'Odin comme étant « des citoyens qui font tout pour s’assurer que les moins fortunés, aux faibles revenus et vulnérables, reçoivent ce dont ils ont besoin. »

En décembre dernier, Timothy Ryan avait publié une longue diatribe sur Facebook reprochant au premier ministre Justin Trudeau sa politique migratoire.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian