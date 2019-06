Le PDG du Cirque du Soleil s’associe aux Patriotes de l’UQTR

D’importants partenaires s’associent aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). En plus du président-directeur général du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, l’équipe de hockey masculin pourra compter sur de grands noms du monde des affaires et du sport.

Le propriétaire du Groupe Capitales Médias Martin Cauchon, l’analyste sportif Dany Dubé et l’ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey Alexandre Daigle font partie des partenaires repêchés par l’équipe universitaire. Ceux-ci contribueront à faire la promotion de l’équipe, à attirer plus de spectateurs dans les gradins, à développer un programme de commandite et à encourager la philanthropie.

Daniel Lamarre souhaite recréer le même engouement que celui pour le Rouge et Or à l'Université Laval ou encore pour les Carabins à l'Université de Montréal. Afin d’attirer la population dans les estrades et de faire grandir la fierté locale, l'homme d'affaires veut notamment que les projecteurs soient rivés sur les joueurs.

Il faut que la population de Trois-Rivières adopte ces Patriotes comme étant l’équipe non seulement de l’UQTR, mais de la ville de Trois-Rivières. Daniel Lamarre, pdg du Cirque du Soleil

L’objectif est, d’une part, de combler les besoins financiers de l’équipe. D’autre part, les Patriotes espèrent mousser leur popularité afin d’attirer les meilleurs espoirs universitaires à l'UQTR.

À Trois-Rivières, il y a vraiment une occasion en or, parce qu’il y aura un nouveau colisée bientôt, indique Daniel Lamarre. On veut dès l’an prochain bâtir un momentum dans le colisée actuel, pour que lors de l’arrivée dans le nouveau colisée, on soit capable de remplir ce nouvel amphithéâtre.

De plus, l’équipe fait l’acquisition de nouveaux joueurs qui, assure-t-elle, fera d’elle l’une des formations les plus puissantes du circuit universitaire canadien.

Dans les dernières années, c’était un petit peu plus difficile de pouvoir aspirer aux Championnats canadiens, concède l’entraîneur-chef, Marc-Étienne Hubert. En recrutement, il nous manquait certaines choses pour pouvoir être efficace. Maintenant, avec la venue de M. Lamarre et ce qui a été annoncé aujourd’hui, on est capable de dire que les choses vont être mises en place pour revenir à nos standards d’excellence.

Daniel Lamarre, qui est originaire de la Mauricie, espère pouvoir récolter de 200 000 $ à 300 000 $ additionnels d’ici six mois pour permettre à l’équipe d’avoir une meilleure campagne de marketing. Le partenariat avec le Cirque du Soleil sera d’ailleurs mis à profit durant la saison estivale. Les billets de saison et de match des Patriotes seront en vente à l’amphithéâtre Cogeco, alors que le spectacle hommage aux Cowboys Fringants s’y installera tout l’été.

Avec les informations de Sébastien St-Onge