Canadian Malartic cible d'autres secteurs pour de potentiels projets miniers

Le partenariat Canadian Malartic poursuivra cette année plusieurs travaux d'exploration dans des secteurs situés à l'est de l'actuelle mine Canadian Malartic.

C'est ce qu'on peut constater dans deux communiquées publiés par les entreprises derrière le partenariat Canadian Malartic, Agnico Eagle et Yamana Gold.

En mars 2019, le partenariat a fait l'acquisition de la propriété « Rand Malartic », d'une superficie de 262 hectares et située à l'est de l'actuelle mine.

Un budget de 1,9 million de dollars sera consacré cette année pour l'exploration du secteur, peut-on constater à la lecture du communiqué. 10 000 mètres de forage sont prévus.

L'entreprise veut ainsi déterminer s'il y a un potentiel à l'est du projet Odyssey, le projet de mine souterraine, qui lui, est situé à environ trois kilomètres à l'est du secteur urbain de Malartic.

Il s'agit du projet Midway, qui couvre une superficie de 3202 hectares et s'étend encore plus à l'est de l'actuelle fosse.

Il fera aussi l'objet de travaux d'exploration en 2019. 378 000 $ seront investis pour effectuer 300 mètres de forage.