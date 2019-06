Deux Fransaskois parmi les jeunes ambassadeurs de la langue française

Deux Fransaskois, Isaac Mulder et Janaya Bilodeau, ont été sélectionnés parmi les 30 jeunes du pays qui participeront au 16e Forum national des jeunes ambassadeurs, qui se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, du 11 au 16 août.

Isaac Mulder, un élève de 10e année à l’école Thom Collegiate à Regina, ne cache pas sa joie.

« J’étais tellement heureux de savoir que j’ai été choisi », confie-t-il.

Un sentiment que partage Janaya Bilodeau, qui est en 10e année à l’école publique de Debden, à environ 190 kilomètres au nord de Saskatoon.

« Toute la Ville est fière de moi. Je suis vraiment heureuse », se réjouit-elle.

Préparer la prochaine génération de leaders bilingues

Ces deux jeunes fransaskois se démarquent non seulement par leur amour pour la langue française, mais aussi par leur engagement dans leur communauté.

Isaac Mulder suit un programme d’immersion en langue française et dit parler le français avec sa mère. Il indique aussi être membre du conseil d’étudiants de son école, qui organise plusieurs événements culturels et des collectes de fonds pour la lutte contre le cancer.

De son côté, Janaya Bilodeau explique qu’elle suit des cours de français à l’école et que sa famille parle français. Elle mentionne également qu’elle participe à l’organisation d’activités artistiques en français dans son école et à des projets sur la lecture et l’écriture en français avec les enfants.

Ces jeunes leaders participeront à « cinq jours de partage, de formation et d’activités culturelles axés sur l’importance du bilimguisme », selon le site du forum.

Isaac Mulder espère trouver, dans ce forum, des idées pour devenir « un meilleur chef et être plus capable d’aider les autres ».

Le Forum national des jeunes ambassadeurs est organisé par l’organisme Français pour l’avenir.

De retour du Forum, les ambassadeurs auront pour mission de promouvoir la langue française et le bilinguisme dans leur école et leur communauté au cours de la prochaine année scolaire, indique l’organisme.