De nouvelles éoliennes pour le Québec?

Le développement éolien sur le territoire québécois a été freiné dans les dernières années.

Le chef de la CAQCoalition avenir Québec reprochait aux précédents gouvernements d’avoir favorisé le développement de cette industrie, alors que les coûts étaient trop élevés et qu’Hydro-Québec avait déjà des surplus d’énergie.

Le directeur général de Nergica, Frédéric Côté, prévoit que les surplus énergétiques seront bientôt chose du passé et qu'il y aura de nouveaux appels d'offres en énergie.

Il avance même que l’industrie pourrait bouger d’ici cinq ans au Québec.

Cependant, il faut oublier des projets construits uniquement avec des éoliennes.

Les prochains projets comprendront plutôt la production d'énergie verte par plusieurs sources, dont les barrages hydroélectriques, les éoliennes et les panneaux solaires. Quand on regarde et on compare avec ce qui se fait ailleurs, comment le développement de projet se fait à l’extérieur du Québec on voit que c’est un bouquet de solution énergétique qui est proposé , soutient-il.

Frédéric Côté, directeur, Nergica Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le directeur pour le Québec de l’Association canadienne de l’énergie éolienne, Jean-Frédérick Legendre, est du même avis.

D’ailleurs, l’organisme est en discussion avec l’Association canadienne de l’énergie solaire en vue d'une possible fusion. Une proposition d’entente sera déposée aux membres des deux groupes l’automne prochain.

C’est une demande de nos membres qui réalisent que l’éolien est une solution et n’est pas la seule solution. Je pense qu’on a beaucoup à gagner de créer de la synergie avec les autres types d’énergie renouvelable.

Le monde de l’énergie change. Il évolue et je pense que l’industrie doit s’adapter. Jean-Frederick Legandre, directeur pour le Québec, Association canadienne de l’énergie éolienne

Il y a un peu plus d’un an, le Technocentre éolien a changé son nom pour Nergica et du même souffle, a ajouté l’étude de l’énergie solaire à son champ d’expertise.

Prix du kilowattheure Le prix sera un facteur déterminant dans le choix des projets. Frédéric Côté soutient que le coût de l’énergie éolienne a diminué de 70 % dans les 10 dernières années. Le prix de l’énergie éolienne est sous la barre du 0,04 $ du kilowattheure (kWh). Le barrage hydroélectrique de la Romaine vend son électricité 0,06 ¢ du kWh.

Éric Filion, président d’Hydro-Québec Distribution Photo : Radio-Canada

Hydro-Québec

Le président d’Hydro-Québec Distribution, Éric Filion, a rencontré des gens d’affaires de Gaspé la semaine dernière. Il était aussi optimiste concernant l’avenir de la filière éolienne. Il soutenait que l’amalgame des énergies vertes est la solution de l'avenir.

Il soutient que les surplus énergétiques diminuent. Les nombreux projets québécois énergivores qui sont sur la table et contribueront à diminuer rapidement ces surplus.