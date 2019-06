Élections fédérales : le chanteur Jamil candidat pour le Parti vert à Montréal

Au milieu des années 2000, Jamil a connu un succès dans la chanson aussi fulgurant qu'éphémère. Freiné par un AVC, il s'est alors retrouvé en fauteuil roulant et a dû réapprendre à marcher, ce qui l'a éloigné un temps du monde du spectacle.

Se disant désormais en pleine forme, il fait le saut en politique, motivé par le coup de gueule de l'ancien ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, lorsqu'il a quitté le gouvernement sur un aveu d'impuissance en août dernier.

Ce mec est la représentation pure et dure des environnementalistes et il sort en disant : "je ne peux rien faire". Ça m'a mis en colère. On n'est plus au stade des concessions. Il faut agir.

Jamil