Les ambulanciers de l'Abitibi-Témiscamingue réitèrent leur demande pour des horaires à l'heure

Un texte d'Alexia Martel

Le Syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec-CSN veut que leurs horaires de faction soient convertis en horaires à l'heure.

Une conférence de presse a eu lieu ce matin à 11 h à la caserne de pompiers à Amos.

Le Syndicat demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de respecter les engagements pris lors de la dernière convention collective en 2017.

L'entente était d'éliminer les horaires de faction lorsque la charge travail atteint un certain niveau et de les convertir en horaires à l'heure.

Durant les horaires de faction, les ambulanciers sont sur appel 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Lors des horaires à l'heure, les ambulanciers sont déjà dans leur véhicule.

Des équipes supplémentaires

Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la CSN, note que les horaires de faction des ambulanciers rendent leur travail plus ardu, ce qui nécessite l'appel d'équipes supplémentaires.

Ils arrivent à des 16 heures et ils sont trop fatigués pour traiter les patients, conduire l'ambulance, et on doit trouver des équipes pour les faire rentrer, explique M. Gagnon. Alors que si on était sur des horaires à l'heure, et bien on n'aurait pas besoin de faire rentrer des équipes supplémentaires. C'est inconcevable qu'il y ait encore, dans des zones où la charge de travail est élevée, des horaires de faction.

Le Syndicat indique que le ministère n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris il y a deux ans.

Leur priorité est de transformer les horaires de faction en horaires à l'heure à Amos. L'achalandage est plus élevé dans cette ville, notamment parce que l'hôpital d'Amos traite les cas de traumatismes.

Délais de réponse

Félix-Antoine Lafleur, président du syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, indique qu'en ce moment, les délais de réponse pour les victimes à Amos, Ville-Marie ou Malartic sont plus longs qu'à Rouyn-Noranda.

S'ils se trouvent à Rouyn-Noranda, il va y avoir un délai de réponse de 6 à 15 minutes plus rapide que s'ils se trouvent, par exemple, à Amos, Ville-Marie ou Malartic. On peut se poser la question, est-ce que l'AVC d'une personne de Rouyn-Noranda est plus important, est plus urgent que l'AVC d'une personne d'Amos? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre.

Le Syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec-CSN représente des ambulanciers répartis dans 11 secteurs en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec.