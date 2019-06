Remplacement de Phénix : Ottawa dévoile les trois finalistes

Les trois compagnies qui ont été choisies sont Ceridian, SAP et Workday. Au cours des prochains mois, elles seront en compétition pour devenir le finaliste du développement du nouveau système de paye.

Ces entreprises ont toutes les trois une vaste expérience sur le plan international dans la gestion de capital humain. Elles ont été retenues en fonction de leur flexibilité, leur agilité et leur modernité, ont assuré des fonctionnaires au sein du Conseil du Trésor.

« Pour le moment, ce n’est pas possible pour les usagers de vérifier leur chèque de paye à la maison sur [leur ordinateur], alors qu’il est possible de vérifier son courriel n’importe où et sur n’importe quelle plateforme. On avait besoin de ce même type de solution », a illustré Vernon Von Finckenstein, directeur général, Prestation numérique de l'Équipe ProGen RH et paye.

La fonction publique canadienne étant très complexe, l’équipe chargée d’élaborer le système qui remplacera Phénix était à la recherche d’une solution moderne capable de gérer des règles très compliquées et capable de s’adapter rapidement aux changements.

Ce n’est pas juste une question d’acheter un nouveau système, mais d’acheter une solution qui comprend de la formation et qui met l’utilisateur au centre. Vernon Von Finckenstein

« Dans le passé, nous aurions choisi une seule compagnie qui aurait une solution fixe pour tous les problèmes que nous aurions revue et mise à jour tous les cinq ou dix ans », a poursuivi M. Von Finckenstein.

« On assume que ce n’est pas une seule solution qui va tout régler pour le gouvernement du Canada. »

Qui sont-elles?

Ceridian est une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de paye. Elle a des bureaux à Ottawa et a été nommée au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada.

SAP est une société multinationale allemande qui crée des logiciels de gestion pour des opérations commerciales, dont certains sont déjà largement utilisés par le gouvernement.

Workday a son siège social en Californie et plusieurs bureaux au Canada et dans le monde. Elle fournit des applications cloud.

Plus de détails à venir