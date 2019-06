Le 51e Tour de l'Abitibi sera le plus long de son histoire

La 51e édition du Tour cycliste de l'Abitibi sera la plus longue jamais disputée sur les routes de la région. Les cyclistes se disputeront la victoire sur 677,4 kilomètres.

La présidente du Tour, Suzanne Fortin, croit que certains cyclistes dont la force est l'endurance seront favorisés. Il s'agit du plus long, mais elle croit aussi qu'il s'agira du plus difficile. Dès la deuxième étape, vu que ce sera une journée de plus de 136 kilomètres, on s'attend à ce que des coureurs soient décrochés , soutient-elle.

Un nouveau règlement de l'Union cycliste internationale (UCI) est à l'origine des changements apportés au Tour 2019.

Auparavant, on ne pouvait pas dépasser 120 kilomètres et là on a le droit d'atteindre 140 kilomètres , souligne la présidente.

Ça nous permet d'explorer de nouveaux parcours et ça apporte un aspect plus dynamique et avec davantage de défis , ajoute-t-elle.

Le règlement est entré en vigueur l'an dernier, mais l'organisation n'avait pas eu le temps de modifier ses tracés, ce qu'elle a fait cette année.

Une première au Parc national d'Aiguebelle

Autre grande nouveauté, pour la première fois de son histoire, le Tour de l'Abitibi permettra à ses athlètes de traverser le Parc national d'Aiguebelle.

On voulait explorer de nouveaux secteurs et ça va donner plus de visibilité au Parc , raconte Mme Fortin.

Les travaux d'asphaltage réalisés en 2018 ont permis de mettre en place ce parcours, puisque les normes de l'UCI précisent que pour ce type d'épreuves, la route doit être entièrement asphaltée.

Retour au Témiscamingue

Le Tour fait également un retour au Témiscamingue cette année, après trois ans d'absence. Cette étape se tiendra le 19 juillet alors que 132 kilomètres seront au menu entre Notre-Dame-du-Nord et Ville-Marie, en passant par Angliers.