L'Université de l'Ontario français nomme une 2e cohorte de professeurs associés

Il s’agit d’un travail bénévole qui se fait dans la plupart des universités.

Le recteur et professeur de sociologie Luc Bussières de l’Université de Hearst, et le professeur agrégé de l’Université d’Ottawa Joël Beddows font notamment partie de la cohorte.

L’UOF est bien plus qu’une nouvelle université; il s’agit d’un projet de société. Ses animateurs cherchent à y arrimer la transmission d’un savoir de langue française, le cosmopolitisme qui confère à Toronto sa spécificité et le potentiel immense des nouvelles technologies comme outils pédagogiques, et ce, au sein de tous ses projets. À titre d’artiste-chercheur franco-ontarien, cette affiliation est des plus naturelles , a déclaré Joël Beddows dans le communiqué.

Des professeurs associés venant de l'extérieur de la province ont aussi été nommés comme Lise Dubois, professeure titulaire de l'Université de Moncton.

En janvier, le gouvernement fédéral a annoncé un financement 1,9 million de dollars à l'équipe de mise en œuvre de l'UOF. Les fonds permettront à l'établissement de se consacrer uniquement au développement du carrefour francophone.

Les premiers programmes de l'UOF, qui seront multidisciplinaires, porteront sur les cultures numériques, les environnements urbains, la pluralité humaine et l'économie mondialisée.