88 résidents avec une seule préposée : un employé démissionnaire en cause

C'est du moins l'explication donnée par le président et directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins. Ce dernier affirme avoir parlé avec le propriétaire de la résidence pour comprendre la situation. Il s'est retrouvé mal pris à la dernière minute.

Ce n'est pas une situation souhaitable, mais la pénurie de main-d'oeuvre nous touche comme pratiquement tous les secteurs d'emplois. C'est difficile actuellement de recruter et de retenir le personnel.

Selon Yves Desjardins, en fonction de la certification de cette résidence, il devait y avoir deux surveillants sur place en tout temps.

Ce dernier rappelle que la situation du 600 Bosquet n'est pas unique. De nombreuses résidences pour personnes aînées sont confrontées à un manque de main-d'oeuvre. C'est vraiment difficile. On en a fait part aux instances gouvernementales. C'est le défi de 2019 avec des taux de chômage tellement bas. Dans la région de Québec, c'est en bas de 3 %. C'est historique. On n'a jamais vu ça.

Le Regroupement invite donc ses membres à faire preuve d'originalité pour recruter des employés. Il faut faire autrement, ne pas seulement mettre des annonces dans les journaux. Il faut sortir et être plus agressif , croit M. Desjardins.

Il faut offrir des conditions gagnantes, ce n'est pas seulement salaire. Dans le réseau public, on offre des salaires plus grands, mais on a aussi un problème de recrutement de la main-d'oeuvre. Le marché est tellement en grande demande que les employés ont le choix. C'est difficile de les garder.

Yves Desjardins, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés