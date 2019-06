Le parcours d'Arbre en arbre à Rouyn-Noranda offre de nouveaux défis

Un texte d'Alexia Martel

Au total, 10 nouveautés ont été aménagées dans les arbres. Près de 8000 personnes visitent le Parc-Aventure Joannès chaque année.

Les employés du Parc-Aventure Joannès, comme Charles Ensminger, donnent des conseils aux participants pour les jeux plus difficiles. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Selon la directrice générale, Isabelle Boulianne, les investissements étaient nécessaires malgré le nombre limité de nouveaux touristes dans la région. Les nouveaux parcours ont pour objectif d'encourager les gens à revenir au parc.

« Vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui a envie de traverser la réserve pour venir faire d'Arbre en arbre. On veut conserver nos participants qui sont beaucoup de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et dans une moindre mesure du Nord-Est ontarien », a-t-elle noté.

L'AFAT n'avait pas apporté de changement depuis l'ouverture du parcours en 2012. Le niveau de difficulté a aussi été rehaussé.

Le niveau de difficulté de certains parcours a été augmenté. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

«On a aussi un jeu avec des cerceaux. On n'avait pas du tout ce type de jeu là. Des assiettes, une planche de skate qui bouge, des paniers, donc on a voulu varier, il n'y a pas juste des ponts et il n'y a pas juste des fils », décrit Isabelle Boulianne.

Modifications du parcours pour enfant

« On a deux nouveaux jeux dans le parcours enfant, on voulait rendre ça un petit peu plus stimulant, un jeu qui est mobile, donc qui est super intéressant pour les jeunes avec un pont en courbe, et dans le parcours vert on a aussi changé deux autres jeux, dont une multiactivité qui est vraiment le fun », explique Isabelle Boulianne.

Les 3 tyroliennes font traverser la forêt sur une distance de plus de 70 mètres. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L'âge minimal pour participer est de sept ans, les enfants doivent aussi atteindre 1,40 mètre les bras dans les airs.

Depuis la fin du mois de mai, des groupes d'élèves de la région visitent le Parc-Aventure Joannès. L'ouverture officielle est prévue le 22 juin.