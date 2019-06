Des courses illégales à Gatineau

Un événement de course illégal aurait eu lieu en mai dernier sur le boulevard Saint-René Ouest à Gatineau, d’après le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), qui croit que « d’autres courses du même type pourraient avoir été tenues ».

Les participants à la course, organisée par le biais de Facebook, se seraient réunis sur le terrain d’un commerce du boulevard de la Cité, « sans que les propriétaires dudit commerce aient donné leur autorisation », selon les informations recueillies par les policiers.

« Des véhicules bloquaient les points d'entrée du stationnement d'un commerce, comme pour faire le guet. Le positionnement de cônes orange laissait aussi croire qu'il s'agissait d'un événement organisé », peut-on lire dans un communiqué du SPVG diffusé mercredi.

Ils compétitionnaient ensuite jusqu’à la montée Paiement et revenaient au point de départ.

Les policiers indiquent que les voitures se sont dispersées à leur arrivée. Ils n’ont pas pu remettre de constats d’infraction.

Ils avertissent toutefois le public que ces activités peuvent mener à des sanctions sévères en vertu du Code de la sécurité routière et même à des accusations criminelles en cas de blessures ou de mort.

Lorsqu'on fait une course de rue, on ne peut pas planifier ce que vont faire les autres usagers de la route. On ne peut pas planifier s'il y a un cycliste qui va sortir devant nous, un piéton, un enfant ou quoi que ce soit, donc c'est très dangereux , a signalé l'agente Renée-Anne St-Amand.

Plus de détails à venir