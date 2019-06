Québec veut obliger Hydro-Québec à accorder un « rabais sur les tarifs »

Par ce projet de loi, les consommateurs d'électricité québécois se verront remettre plus de 500 millions de dollars en 2020.

De plus, les consommateurs économiseront environ un milliard de dollars, sur cinq ans, selon les estimations du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Ces économies seront rendues possibles grâce au gel tarifaire imposé en 2020, et au fait que l'augmentation des tarifs sera limitée à l'inflation les années suivantes, dit encore le ministère.

Grâce à cette augmentation limitée à l'inflation, les tarifs d'électricité imposés aux consommateurs seront prévisibles sur un horizon de cinq ans.

Les remises de 500 millions de dollars aux consommateurs sont ventilées comme suit :

250 M$, soit 50 %, à la clientèle résidentielle;

190 M$, soit 38 %, à la clientèle commerciale, institutionnelle et aux petits industriels;

60 M$, soit 12 %, aux grands industriels.

Comme cela a été évoqué ces derniers jours, le gel tarifaire fera en sorte que l'an prochain, les tarifs seront les mêmes que cette année.

Les « trop-perçus » d’Hydro-Québec

En mai 2018, la vérificatrice générale avait indiqué qu’Hydro-Québec avait facturé plus d’argent que nécessaire aux Québécois. Elle évoquait une somme d’environ 1,5 milliard de dollars.

Lorsqu’il était dans l’opposition, François Legault avait critiqué ces « trop-perçus » d’Hydro-Québec.

Arrivé au pouvoir, le premier ministre avait dans un premier temps laissé entendre qu’il était trop tard pour demander à la société d’État de rembourser les Québécois.

Hydro-Québec devra également demander à la Régie de l'énergie de fixer de nouveaux tarifs ou de modifier les tarifs existants tous les cinq ans.

L'entreprise devra suivre la même procédure si elle veut modifier les tarifs déjà en cours, mais seulement « dans la mesure où certaines circonstances le justifient », est-il écrit. Dans ce cas précis, le gouvernement devra prendre un décret qui fait part de « ses préoccupations à l'égard de la demande ».

Plus d'autonomie pour Hydro-Québec

En revanche, Hydro-Québec n'aura plus à demander l'autorisation de la Régie de l'énergie pour des « projets d'investissement en infrastructures et les autres initiatives de réorganisation du réseau de distribution d'électricité ».

Hydro-Québec aura également plus d'autonomie, puisqu'elle n'aura pas à « soumettre pour approbation ses programmes commerciaux ».