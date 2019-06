La DPJ de la Mauricie-Centre-du-Québec à nouveau blâmée

Les droits de l’enfant, dont le dossier est entre les mains de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis plusieurs années, ont été lésés, selon la juge Pascale Berardino.

Dans sa décision rendue le 29 mai, la juge conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs d’abus sexuel et de négligence éducative et exige que des mesures entrent en vigueur dès maintenant.

La juge interdit désormais tous contacts directs ou indirects entre l’enfant et l’amoureux de sa mère qui aurait commis les actes d’abus sexuel. Elle exige que la DPJDirection de la protection de la jeunesse donne à l'enfant l'aide psychologique dont il a besoin.

Pascale Berardino ne veut plus que ce genre d'histoires se répètent et demande à l'organisation de faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Un signal d’alarme dès 2012

En 2012, le conjoint de la mère de l’enfant a été violent physiquement avec lui. La mère a ensuite perdu la garde et tous contacts entre l’enfant et l’homme ont été interdits durant quelques années, mais en octobre 2016, il mentionne à une intervenante qu’il est stressé de voir “monsieur D” .

En novembre 2016, comme la mère affirme à la DPJDirection de la protection de la jeunesse qu’elle n’habitera plus avec l’homme, l’intervenante ne met aucune interdiction de contact entre l’homme et l’enfant dans les conditions. Or, la femme a ensuite recommencé à vivre avec son conjoint.

Lors du renouvellement des mesures volontaires entourant les droits de visite, en mai 2017, le Tribunal s’interroge à savoir si la Directrice a lésé les droits de [l’enfant] en ne s’assurant pas de l’exclusion de “monsieur D” lors des contacts mère/enfant? Le Tribunal croit que oui .

À ce moment, les éléments suivants sont connus de la directrice, écrit la juge, les abus physiques de 2012, l’inconfort de [l’enfant] à la présence de “monsieur D” qu’il minimise maintenant tout en relatant des éléments de violence physique et verbale à son endroit, les admissions de la mère à l’effet que “monsieur D” était violent psychologiquement avec son fils et son incapacité à le protéger [...] et les inquiétudes du père qui sait que son fils est laissé souvent seul avec “monsieur D”.

En août 2017, l’enfant déclare à une intervenante qu'il est victime de violence sexuelle depuis l’âge de 6 ou 7 ans de la part du conjoint de sa mère. Des allégations que la juge Pascale Berardino croit véridiques.

L’attitude de "monsieur D" durant son témoignage, sa haine de l’enfant incompréhensible, le fait qu’il ait été victime de sévices sexuels étant jeune, le dégoût marqué qu’il exprime par rapport aux parties intimes d’un enfant, contribuent tous à donner de la crédibilité aux révélations de [l’enfant]. Extrait du jugement de la Cour du Québec

L’attitude de la mère qui n’est pas protégeante envers son fils et qui, même depuis ses révélations [de l'enfant], fait preuve d’aveuglement volontaire, contribue au motif de négligence parentale à son égard , peut-on lire dans la décision.

La juge demande maintenant à la DPJDirection de la protection de la jeunesse d’assurer la protection de l’enfant et de s’assurer qu’il bénéficie de tout le support psychologique dont il a besoin et ce, dans les meilleurs délais, même si cela signifie qu’il doive les défrayer .

Le CIUSSS reconnaît ses failles

La chronologie des événements témoigne que nous avons rencontré certains défis à offrir des services exemplaires , indique une porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux affirme qu'il va suivre en tout point l'ordonnance de la juge Berardino et que des actions ont déjà été prises pour éviter une situation comme celle-ci .

La DPJ Direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie-Centre-du-Québec a été blâmée à plusieurs reprises dans les derniers mois par les Tribunaux pour sa façon de s'occuper de certains cas.

Éviter d’autres discontinuités de service

La juge estime que la DPJDirection de la protection de la jeunesse et le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ont lésé les droits de l’enfant en n’assurant pas une continuité de services.

Le processus judiciaire a été particulièrement pénible , selon elle.

Le navire de la Directrice étant alors à la dérive, sans capitaine et sans équipage, le Tribunal a dû convoquer la grande amirauté pour assurer que le processus judiciaire se rende à bon port. Extrait du jugement de la Cour du Québec

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec affirme d'ailleurs qu'il va mieux assurer le suivi des dossiers des intervenants absents pour cause de maladie, notamment en contactant les parents et jeunes dont ils s'occupent pour leur dire qui contacter en cas de besoin.

Il va aussi s'assurer d'accorder des vacances de façon à ne pas créer de vides de services .

Le Tribunal exige que la DPJDirection de la protection de la jeunesse produise un plan d’action afin d’éviter ces vacuums de service susceptibles de se reproduire .

La juge demande aussi à ce que la directrice fasse rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.