Enquête sur le décès d'Adrienne Côté : sa fille témoigne

Mme Dubé a affirmé que sa mère est arrivée à la résidence Le Couvent le 29 octobre 2016. Ça a bien été pendant un an. Puis, ça s’est détérioré , a-t-elle précisé.

La fille de Mme Côté a également révélé que ce n’était pas la première fois que sa mère chutait. C’est aussi arrivé au printemps 2017 .

Elle utilisait une marchette pour se déplacer à l’extérieur de sa chambre. Elle essayait beaucoup de faire les choses par elle-même. Carole Dubé, fille d'Adrienne Côté

Mme Dubé a également révélé qu’elle n’a jamais eu l’occasion de parler avec les préposées à la suite de la chute. Je n’ai jamais essayé de leur parler non plus. Alyson Beaulieu [qui était présente au moment de la chute de ma mère, le 4 mars], je l’ai vu pour la première fois lors de l’audience [mardi] .

La fille de Mme Côté a également révélé qu’elle n’a pu parler que très brièvement à la directrice de la résidence, Isabelle Denis. Je lui ai demandé pourquoi ils n’avaient pas appelé l’ambulance, le soir du 4. Le vendredi, elle a parlé à ma soeur. On a eu très peu d’indications sur les raisons de la chute .

Selon Mme Dubé, la dégradation des services était perceptible à la résidence Le Couvent. Pour la nourriture, c’était assez problématique. Les préposés parlaient souvent de leurs conditions de travail et l’entretien ménager était déficient.

Il était pas fin

La fille d’Adrienne Côté a également révélé que sa mère lui a fait part de commentaires sur l’attitude d’un préposé, Aubin Rioux.

Elle me disait qu’il était pas fin. Elle me l’a dit à quelques reprises. J’ai jamais su pourquoi elle a dit ça, exactement , souligne-t-elle.

Mme Dubé a précisé qu’elle n’a jamais été témoin par elle-même de mauvais traitements de la part de M. Rioux.

La coroner Julie-Kim Godin. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Des points divergents

Carole Dubé a révélé qu’elle a mis la main sur un deuxième formulaire d’accident écrit par Mme Alyson Beaulieu, la préposée qui était présente lors de la chute de sa mère. Je l’ai ramassé... parce qu’il traînait sur la table de cuisine de ma mère .

Dans le premier rapport, Mme Beaulieu a affirmé qu’elle a appelé Mme Dubé, le 4 mars, pour la prévenir de la chute de sa mère. Sauf que j’étais chez moi. J’ai vérifié mon afficheur et personne ne m’avait appelé. Il n’y avait pas de message sur mon répondeur non plus .

Ça s’est rapidement détérioré après l’opération

Considérant que l’état de santé de Mme Côté, à la suite de l’opération, ne lui permettait pas de revenir à la résidence Le Couvent, elle a été admise au CHSLD de Trois-Pistoles le 9 mars 2018.

C’était difficile pour elle de s’alimenter parce que tout goûtait le sucré. L’atmosphère était plus agréable au CHSLD mais comme elle était avec beaucoup de personnes atteintes d’Alzheimer, elle n’avait pas beaucoup de conversations. Carole Dubé, fille d'Adrienne Côté

La coroner, Julie-Kim Côté, a demandé à Mme Dubé si les soins dispensés de la résidence Le Couvent étaient convenables. Si on ne fournissait pas les médicaments, ils ne donnaient rien , a déclaré la fille de Mme Côté.

Me David Kimpton du Bureau du coroner a demandé à Mme Dubé ce qui aurait pu être fait différement, après la chute. C’est sûr qu’ils aurait dû appeler l’ambulance , a répondu la fille de Mme Côté.

Témoignage de Dr Tommy Primeau

Le docteur Tommy Primeau a opéré Mme Côté pour une fracture de la hanche, le 5 mars 2018.

La coroner Julie-Kim Godin a autorisé la levée de son secret professionnel pour lui permettre de témoigner librement.

Selon le chirurgien, tous les indicateurs étaient normaux avant et après l’opération qui a eu lieu vers 16 h 30.

La patiente était agitée dans la nuit suivant l’opération, ayant même défait son pansement. L’agitation post-opératoire est fréquemment observée chez une patiente comme Mme Côté, qui souffrait de problèmes cognitifs. Dr Tommy Primeau

Le docteur Primeau a également révélé que Mme Côté a subi un léger infarctus lors de l’intervention chirurgicale.

C’est une chirurgie qui est risquée et 50 % des gens qui subissent une fracture de hanche ne retrouvent pas leur mobilité complète. On note un taux de mortalité de 25 à 30 % dans l’année qui suit en raison du stress sur l’organisme , a affirmé le chirurgien.

Toujours selon Dr Primeau, il est pratiquement impossible que Mme Côté se soit levée seule pour retourner à sa chaise, à la suite de sa chute le soir du 4 mars, si elle avait subi une fracture de la hanche à ce moment.

Lecture d’une déclaration écrite de Sophie Drolet

Une déclaration de la propriétaire de la résidence, Sophie Drolet, a été lue par le sergent-enquêteur de la Sûreté du Québec, Mathieu Pigeon.

Considérant que Mme Drolet n’était pas présente, elle n’a pu être contre-interrogée par l’avocat du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Me Pierre Larrivée.

C’est pourquoi Me Dave Kimpton, du Bureau du coroner, a demandé aux médias de ne pas révéler le contenu de cette déclaration écrite avant que le CISSS offre sa réaction.