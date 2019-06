Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

Les supermarchés, les petits commerces de proximité (boucheries, dépanneurs, fruiteries, etc.) et les stations-service seront ouverts, tout comme les restaurants et les pharmacies.

La plupart des succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront aussi ouvertes pour la fête du Canada.

Les horaires des différents services de transport en commun seront modifiés. Nous vous invitons à consulter le site Internet du service de transport que vous utilisez pour plus de détails, que ce soit à Montréal (Nouvelle fenêtre) , Toronto (Nouvelle fenêtre) ou Vancouver (Nouvelle fenêtre) .

À l’inverse, les centres commerciaux et la plupart des commerces seront fermés, tout comme les banques et les caisses.

De plus, les points de service fédéraux (bureaux de passeport, Service Canada) seront fermés, tout comme les points de service provinciaux.

Les bureaux de Postes Canada seront également fermés.