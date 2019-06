Un traumatisme crânien aux 3 minutes au Canada : Journée de sensibilisation au Centre de services Vista d'Ottawa

Le Centre de services Vista pour traumatismes crâniens à Ottawa rappelle que 452 traumatismes crâniens surviennent tous les jours au Canada. C'est l'équivalent d'un traumatisme toutes les 3 minutes.

Le centre compte seulement cinq places pour traiter les patients. La liste d'attente s’allonge tous les jours, dans certains cas, un patient peut attendre 15 ans avant de consulter un spécialiste.

Il y a d'autres organismes et services offerts, mais souvent, ce sont des proches qui doivent accompagner les gens qui souffrent de ces traumatismes.

Une situation déplorée par Denis Boileau, directeur général du Centre de services Vista pour traumatismes crâniens.

Tout ça, ça a des changements sur le côté physique et émotif ainsi que sur la façon dont la personne agit. Alors si la personne devient violente et que c'est votre enfant, qu'il ait 8 ans, alors vous cherchez des services. Et si c'est une blessure tellement grave qu'il faut que ce soit des services 24 heures sur 24 et qu'on vous répond, on aimerait bien vous accueillir, mais on n’a pas de place et vous devez attendre 15 ans , a soutenu M. Boileau.

Que faites-vous en tant que parent pour vous occuper de votre enfant? Denis Boileau, directeur général du Centre de services Vista pour traumatismes crâniens

Ce n'est pas seulement la personne qui subit le traumatisme crânien mais tout le système de support autour du patient, les parents et la famille , a ajouté M. Boileau.

Une publicité sur les commotions cérébrales

La 11e édition de cette journée de sensibilisation survient quelques jours après la diffusion d'une publicité du gouvernement de l'Ontario qui a fait énormément jaser.

La vidéo gouvernementale de prévention contre les commotions cérébrales a été diffusée, lundi soir, lors du match de la finale de la NBA opposant les Raptors aux Warriors à Toronto.

La vidéo, intitulée Le risque : sachez reconnaître les signes d’une commotion cérébrale, montre une jeune joueuse de soccer qui se frappe la tête contre une autre joueuse, mais qui continue à jouer.

La publicité incite plutôt les jeunes sportifs comme elle à « faire une pause » après avoir reçu un coup.

La vidéo, qui s'inscrit dans une campagne de sensibilisation du gouvernement pour la Loi Rowan, sera aussi diffusée dans les cinémas et sur les médias sociaux.

La Loi, adoptée en 2018, a été nommée à la mémoire de Rowan Stringer, une joueuse de rugby d’Ottawa. La jeune femme de 17 ans est morte en 2013 du syndrome du second impact (œdème cérébral aux conséquences catastrophiques).

Selon cette loi, chaque organisation sportive doit avoir un code de conduite sur les commotions cérébrales et établir un protocole de retrait pour tout athlète susceptible d'avoir subi une commotion.