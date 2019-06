Un pays sans plastique à usage unique, un plan difficile pour beaucoup de Canadiens

Une propriétaire d’entreprise qui vend des produits écologiques tels que des couches réutilisables pour bébés et des emballages alimentaires à usages multiples ne sait pas comment les consommateurs vont s'adapter au plan visant à interdire les plastiques à usage unique au Canada d'ici 2021.

Ce sera difficile pour beaucoup de gens, pour moi-même aussi. On est une famille occupée et on oublie parfois d'apporter des sacs réutilisables, des ustensiles ou des pailles , affirme Pamela Doerksen.

Même si elle a consacré les 10 dernières années de sa vie à la protection de l'environnement, Mme Doerksen admet qu'il lui est impossible d'avoir une vie sans plastique.

Je ne peux pas dire que notre famille est totalement sans déchets , ajoute la femme de Niverville au Manitoba.

Le gouvernement fédéral veut examiner les preuves empiriques existantes et faire ses propres recherches pour déterminer quels produits devront être interdits pour aider à réduire les millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans les océans chaque année.

L'objectif est de présenter un plan complet visant l'interdiction de la vente et de l'utilisation d'articles en plastique à usage unique d'ici deux ans.

Dans le contexte actuel, il est presque impossible de s'éloigner complètement des plastiques à usage unique, croit Bethany Daman du Green Action Centre.

Selon elle, l'absence totale de plastique fera face à des obstacles. Elle dit que ce n’est pas tout le monde qui pourrait avoir accès à un véhicule pour aller dans une épicerie sans plastique. Bethany Daman ajoute également que le coût pourrait avoir une influence sur les consommateurs.

J'espère que dans toute cette discussion sur la réduction et l'élimination des plastiques à usage unique dans notre pays, le gouvernement fédéral continue de réfléchir aux implications de cela , dit-elle.

Pamela Doerksen espère que ses fils comprendront que leurs actions ont des conséquences sur l’environnement. Photo : Pamela Doerksen

Le Green Action Centre encourage les Manitobains à participer à juillet sans plastique , une initiative mondiale visant à examiner la consommation de plastique.

Cela pourrait donc signifier que les participants passent la première semaine de juillet à empiler les plastiques qui entrent dans leur maison, dit Mme Daman. Ensuite, il s'agit de prendre la décision d'éliminer ces choses et de trouver des solutions pratiques.

