De nouvelles compensations pour les rénovictions à Vancouver

Les modifications visent à aider les locataires à se trouver un nouveau logement s'ils sont forcés de déménager ainsi qu’à augmenter l'indemnisation à laquelle ils ont droit.

Les locataires de Vancouver bénéficient maintenant de l'ensemble de protections le plus généreux et le plus complet au Canada, a déclaré le maire, Kennedy Stewart, dans une déclaration écrite mardi.

L'indemnisation que les propriétaires doivent payer a doublé. Une personne vivant dans un logement depuis plus de 20 ans aura donc droit à une compensation équivalant à 12 mois de loyer si elle est déplacée. Quelqu'un qui loue un logement depuis un à cinq ans a maintenant droit à quatre mois de loyer.

Les personnes âgées, les personnes handicapées et les résidents à faible revenu auront droit à un soutien financier supplémentaire.

Les nouvelles règles exigent également plus de communication entre les propriétaires et les locataires, avec une surveillance accrue du personnel de la ville.