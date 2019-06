Feu vert à la démolition de l'hôtel de ville de Compton

Malgré la grogne d'un groupe de citoyens, la Municipalité de Compton va de l'avant avec la démolition de son hôtel de ville et à sa reconstruction.

Le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville a été octroyé mardi soir pour un montant de 3,4 millions de dollars.

Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient commencer au cours des prochaines semaines pour se terminer au printemps 2020.

En plus de l'hôtel de ville, une Caisse Desjardins, un bureau de poste et des salles communautaires prendront place dans le nouveau bâtiment.

En avril dernier, la Cour avait approuvé la démolition de l'hôtel de ville et avait rejeté la demande d'injonction interlocutoire d'Action citoyens de Compton. Le regroupement s'oppose à la démolition du bâtiment actuel et juge que la décision de la Ville repose sur des données biaisées. Il demandait à la Cour de faire arrêter « toutes les dépenses en lien avec la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville ».

Même si Action citoyens de Compton a signifié son intention d'en appeler du jugement rendu en avril dernier, la Municipalité soutient qu'elle peut tout de même procéder aux travaux de démolition.