Ottawa maintiendra Phénix le temps de tester des systèmes de paye

La présidente du Conseil du Trésor, Joyce Murray, annoncera mercredi la prochaine étape dans la création d'un nouveau système de paye pour les quelque 300 000 employés de l'État.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement collabore avec des fournisseurs de systèmes de paye afin de trouver lequel pourrait remplacer Phénix, qui a indûment payé plus de la moitié des travailleurs fédéraux en déposant trop d'argent dans leurs comptes bancaires, en diminuant leurs versements et, dans certains cas, en ne les rémunérant pas du tout pendant de longues périodes.

Mme Murray devrait expliquer comment le gouvernement prévoit passer à la prochaine phase de développement d'un nouveau système.

Alors que le gouvernement a progressivement réduit le nombre d'erreurs qu'il a commises, le centre de paye gouvernemental accusait toujours un retard de 239 000 dossiers à la fin du mois dernier.

L'ancien gouvernement conservateur avait prévu que Phénix permettrait aux contribuables d'économiser 70 millions $ par an, mais on estime maintenant que le coût de sa stabilisation -- et de la recherche d'un système de remplacement -- a dépassé 1,1 milliard $.

Sous-traiter plusieurs fournisseurs potentiels pour tester leurs produits dans certains ministères est une meilleure approche, plutôt que d'engager un seul fournisseur, a soutenu Mme Murray, mardi, à sa sortie d'une réunion du cabinet.

De mon point de vue, c'est la bonne voie à suivre car nous allons identifier les défis avant de mettre en service un nouveau système , a-t-elle expliqué.

Et nous devrons peut-être mettre l'ancien système en parallèle avec les nouveaux tests , a ajouté Mme Murray

Le gouvernement devrait éviter d'annoncer une échéance ferme ou une projection complète des coûts pour son nouveau système de rémunération.