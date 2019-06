Mobilisation citoyenne contre le projet immobilier Bloome à Gatineau

Un nouveau projet de développement résidentiel et commercial au coin du boulevard Saint-Joseph et du boulevard Montclair à Gatineau se bute déjà à de l'opposition.

Des résidents qui habitent une tour à logements voisine ont obtenu la tenue d'un registre. Le syndicat des copropriétaires du Blackburn soutient que le projet immobilier Bloome du groupe Kevlar, qui souhaite construire 3 immeubles de 10, 17 et 30 étages, leur cacherait la vue. Les opposants rappellent également que le zonage dans ce secteur ne permet qu'une hauteur de 10 étages.

Le zonage permet 10 étages, peut importe le projet, les 10 premiers étages de cet édifice d’habitation [Blackburn] leur vue va être coupée de toute façon. Si jamais ce projet-là tombe, j’espère que le promoteur va se rasseoir à la table pour essayer de trouver un autre projet. Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright

Le projet immobilier Bloome qui a franchi une nouvelle étape au conseil municipal mardi reçoit l'appui du président du comité consultatif d'urbanisme et du conseiller du quartier.

Le plan d'urbanisme prévoit à cet endroit-là 10 étages. Le projet du promoteur en termes de hauteur et d'occupation du sol c'est 10 étages sur Saint-Joseph, mais 17 étages en arrière sur Ducharme, et 30 étages au coin de Ducharme et Montclair , a précisé M. Tessier.

C'est la demande du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) qui a été adopté mardi soir. Le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), est une mesure d'exception qui permet d'encadrer le développement urbain, au cas par cas, selon le site internet de la Ville de Gatineau.

Cédric Tessier soutient qu'il a invité les opposants à rencontrer le promoteur, mais sans succès.

S'il reconnaît le droit légitime des citoyens à demander un registre, le conseiller espère que ce ne sera pas le cas, puisqu'un nombre suffisant de signatures aura pour effet de bloquer le projet.

Avec les informations de Nathalie Tremblay