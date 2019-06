Retombées économiques de 260 M$ à Sherbrooke grâce au tourisme

Le taux d'occupation se situe à 51 % dans les hôtels, un chiffre qui satisfait Destination Sherbrooke même si son président, Denis Bernier, avoue que la concurrence est forte en raison des différentes plates-formes de location disponibles.

Alors qu'on accueillait un championnat en 2009 où on avait eu plus de 2000 nuitées, le même événement, en 2018, on a eu à peu près 400 nuitées de moins dans les hôtels, motels et gîtes. Il y avait plus de participants, mais moins de nuitées, il doit y avoir quelque chose qui se passe. L'hébergement collaboratif n'est pas étranger à notre taux d'occupation. Ça nous semble indéniable , soutient M. Bernier.

Destination Sherbrooke souhaite d'ailleurs que les nouvelles règles imposées par Québec sur ce type d'hébergement donnent des résultats, tout comme d'éventuelles décisions de la part des élus sherbrookois. On est en discussion avec la Ville de Sherbrooke pour voir comment le conseil municipal pourra prendre des décisions justes et équitables envers l'hébergement commercial que l'on retrouve en hôtel, en motel, en gîtes et en résidences touristiques.

L'organisme paramunicipal garde, entre autres, dans sa mire le développement du tourisme de congrès au cours des prochaines années. Le Centre de foires de Sherbrooke, a lui seul, affiche une augmentation de son occupation.

Quelques chiffres sur le bilan de Destination Sherbrooke: Au cours de l’année 2018, un peu plus de 20 000 personnes ont fréquenté le bureau d'information touristique pour obtenir des renseignements.

Lespectacle Québec Issime chante Starmania a permis à Sherbrooke de bénéficier de 1,9 million de dollars en dépenses touristiques. Plus de 90 % des spectateurs sont venus à Sherbrooke pour voir le spectacle.

Les événements et les salons du Centre de foires affichent des augmentations respectives de 2 % et 12 %.

Destination Sherbrooke a dégagé un surplus financier de 14 319 $ pour l'année 2018.