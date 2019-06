Les pharmaciens pourront prescrire et administrer des vaccins

C’est la deuxième étape du plan de la ministre québécoise Danielle McCann pour faciliter l’accès aux services de santé. Après avoir élargi les pouvoirs des infirmières, elle s’apprête à faire de même pour les pharmaciens. Ils obtiendront cette semaine le droit de vacciner et de nouvelles responsabilités quant à la prescription de médicaments.

La mesure est un nouvel outil visant à améliorer l’accès des citoyens à des services de santé. Selon plusieurs sources consultées par Radio-Canada, les pharmaciens obtiendront plus tard cette semaine le droit de prescrire et d’administrer des vaccins à tous les citoyens âgés de plus de 6 ans.

La vaccination des enfants de moins de 6 ans aurait été écartée en raison de la complexité du calendrier de vaccination. Toutes les autres provinces autorisent les pharmaciens à administrer des vaccins au terme d’une formation qui inclut un cours de réanimation cardio-respiratoire.

En plus de la vaccination, les pharmaciens obtiendraient une marge de manoeuvre accrue dans la prescription de médicaments.

Actuellement, la loi permet au pharmacien d’ajuster la prescription d’un médecin québécois. Les pharmaciens obtiendraient le droit d’ajuster une prescription faite à l’extérieur du Québec. Ils pourraient aussi ajuster des prescriptions faites par des dentistes ou des infirmières.

Les pharmaciens pourraient par ailleurs prescrire des médicaments en vente libre.

En ce moment, certains médicaments en vente libre sont remboursés par l’État ou les compagnies d’assurance, s’ils sont prescrits. La nouvelle mesure permettrait aux pharmaciens de prescrire ces médicaments, et donc d’éviter à certaines personnes de débourser le coût d’achat.

Plusieurs sources du milieu de la santé croient que la flexibilité des heures d’ouverture des pharmacies peut contribuer à hausser les taux de vaccination.

Ailleurs au pays, la vaccination par les pharmaciens a permis de hausser le taux de vaccination. En Nouvelle-Écosse, le taux de couverture contre la grippe a grimpé de 35 à 40 % en deux ans après que les pharmaciens aient commencé à offrir le vaccin.

Aider les pharmaciens

Une source bien informée estime que la nouvelle sera bien reçue par les pharmaciens. « Ça permet de faire un pas de plus pour attirer les clients en transformant les pharmacies en petits centres de santé », affirme cette source.

Après tout, les pharmaciens propriétaires font moins de profit qu’auparavant avec la vente de médicaments. Et les ventes de certains produits comme les vitamines peuvent être menacées par les géants du commerce en ligne,

Le gouvernement devrait présenter ces nouvelles mesures jeudi.