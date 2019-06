Salle comble pour la première rencontre publique d’information sur le tramway

Plus de 300 citoyens et commerçants ont pris part mardi soir à la première rencontre publique d’information sur le projet de tramway de la Ville de Québec.

Des représentants de la Ville, du Réseau de transport de la capitale (RTC) et du bureau de projet du Réseau de transport structurant ont présenté dans les détails la portion du trajet du secteur est, qui s'étend de Charlesbourg au centre-ville de Québec.

Une dizaine de station seront installées dans l'est. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Une dizaine de stations sont prévues sur cette portion du parcours. Dans la majorité des cas, le tramway circulera au centre de la chaussée.

Toutefois, il circulera en bordure de la chaussée dans le Vieux-Limoilou et dans Saint-Roch.

Le pôle d'échanges Saint-Roch Photo : Ville de Québec

Inquiétudes

Plus de 40 personnes se sont inscrites pour poser des questions. Des résidents de la 1re avenue s’inquiètent d’ailleurs de l’impact qu’aura la construction du tramway en bordure de la chaussée dans ce secteur, alors que les escaliers de leurs propriétés empiètent sur le trottoir.

La résidente Nathalie Cloutier a demandé combien de mètres seront nécessaires pour l’installation des infrastructures. Le président du RTC, Rémy Normand a précisé qu’il y aura des acquisitions de terrains ou de parties de terrains de gré à gré et que les mesures d'expropriation seront exceptionnelles.

On veut s’asseoir avec les citoyens concernés et discuter avec eux, dit -il. Le ton est bon et les échanges sont courtois ce soir.

Selon les plans, il y aurait une station de tramway au Jardin Jean-Paul-L'Allier. Photo : Ville de Québec

L'appel d’offres pour le choix du consortium qui fera la conception, les essais et la mise en service du tramway sera lancé en juin 2020. Le choix de cette firme sera dévoilé à l'été 2021.

Deux autres rencontres d’information sont prévues les 13 et 18 juin prochain.

Avec les informations de Guylaine Bussière